Oplossing in zicht voor gesteggel over bouwprojecten

De impasse tussen bouwbedrijven en de NAM over de extra kosten om aardbevingsbestendig te bouwen lijkt tot een einde te komen. Twee bouwprojecten in Bedum lagen hierdoor stil.

Er was een verschil van inzicht over de manier van bouwen. Daarom legde projectontwikkelaar Plegt-Vos de bouw van 55 woningen stil. Ook Wierden en Borgen kwam er niet uit met de NAM bij de nieuwbouw van woonzorgcentrum Bederawalda.De gemeente Bedum was hier niet blij mee maar is blij dat er een oplossing voor het gesteggel in zicht is. 'We hebben alle partijen bij elkaar gezet. Het waren goede gesprekken en er zijn helderde afspraken gemaakt', vertelt wethouder Jan Willem van de Kolk.'Het heeft ons echt te lang geduurd. Deze vertraging kunnen we in Bedum niet gebruiken. Er is veel vraag naar woningen', vertelt van de Kolk. Hij verwacht dat de partijen er voor de zomer uit zullen komen. 'Dit is eens maar nooit meer. De Nationaal Coördinator Groningen heeft ons ook toegezegd te zullen ingrijpen als dit weer dreigt te gebeuren'.