Maaike Roelofs, Gert Sennema, Johan Raspe en Ellis ten Donkelaar: Zundagmörn op Noord

Henk Scholte (Foto: Rolf Schreuder)

Old en nij op de zundag

Zundag 11 juni



Alex Vissering - Is het woar



Rooie Rinus & Noordpool Orkest - Foxhol (live)



Fries Wolma - Wie waren jong



De Neutenbikkers - Ze zeggen



Hans van der Lijke - Wadwerderweg



Svavar Knutur - Girl from Vancouver



Gert Sennema & Westkantstad - Tuune van Eden



Bert van den Bergh - Luna & Sol



CT Heida - Zörgelk Wieske



Ellis ten Donkelaar - Liesterke



Haugaard & Hoirup - Niels Jorgesens polka



Uur 2:



Edwin Jongedijk - Nait zoas t was



Irene Wilkens & Sikkom Kult - As Julio gait zingen



Harry Niehof - Dat gait van joepie



De Koning & De Dame - Al bin ik bang



Eddy Koekkoek - Kermis op de Hoogte



Christy Moore - The Companeros



Marlene Bakker - Loat Grunnen nait zakken



Gert Sennema & Westkantstad - De zee



JW Roy - Zonder om te kijken



Lianne Abeln - Miemernd op diek



Johan Raspe - Doe waist het wel



John Cunnincham - Archibald Mcdonald of Keppoch

