Dollison en Zomer lopen naar zege in Harkstede

(Foto: Flickr/Josiah Mackenzie (Creative Commons))

Merwin Dollison is in Harkstede winnaar geworden van de XRun, voorheen zeven keer de Bekkema Run.

De loper uit Winsum legde de 10 kilometer af in 34.54 minuten en was 1 minuut en 51 seconden sneller dan Gerben Vermij uit Leens.



Snelste vrouw

Snelste vrouw op de 10 kilometer was de Hoogeveense Eline Zomer, vorig jaar was ze eveneens als eerste gefinisht. Zomer was 43.55 minuten onderweg en had een voorsprong van 3.45 minuten op Kristel Joosten uit Meerstad.



5 kilometer

Op de 5 kilometer was de Engelsman Luke Greer de snelste man, Christien Koning uit de stad Groningen kwam als eerste vrouw over de eindstreep.



Halve marathon

De halve marathon werd bij de mannen een prooi voor Maurice Kram uit Groningen. Marjan Oostinga uit Eelde was op deze afstand de snelste vrouw voor de Groningse Lotte de Hosson, doe vorig jaar won.

Door: RTV Noord Correctie melden