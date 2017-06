Delfzijl gaat verkeer in het centrum strenger controleren

Parkeerwachters en politieagenten gaan strenger optreden tegen verkeersovertredingen in het centrum van Delfzijl. Ook komen er venstertijden voor de bevoorrading van winkels.

Dat laat wethouder Hans Ronde weten na vragen hierover van Fractie 2014-raadslid Luc Schumer.Volgens Schumer is de verkeerssituatie in het centrum sinds de vernieuwing 'gewoon een rommeltje'. Auto's en vrachtwagens rijden af en aan en er staan regelmatig foutgeparkeerde auto's. Dat is volgens het raadslid een grote ergernis voor bezoekers en middenstanders in de havenstad.Ronde vindt deze situatie ook niet optimaal. De wethouder kondigt aan dat het vanaf augustus beter zal zijn. Dan moeten de venstertijden gaan gelden. Deze maatregel was al eerder aangekondigd, maar nog niet in werking getreden omdat de details hiervan nog bepaald moesten worden.Als de venstertijden gelden, mogen winkels alleen nog op bepaalde momenten bevoorraad worden. De wethouder vraagt de parkeerwachters en politie er op toe te zien dat de regels dan ook worden nageleefd.