4000 euro voor project dat bijdraagt aan levenskwaliteit na kanker

De organisatie van het International Congres of Medical Science (ISCOMS) overhandigde donderdag een cheque van 4000 euro aan professor oncologie Truuske de Bock van de Rijksuniversiteit Groningen. Zij doneert dat aan het UMCG Kanker Researchfonds, dat een bijdrage levert aan de levenskwaliteit na kanker.

Studenten van haar hadden zich in maart laten sponsoren voor deelname aan de hardlooprun 'Nacht van Groningen'. Daarnaast waren alle deelnemers aan het ISCOMS-congres van donderdag uitgenodigd om een bijdrage te doneren voor het UMCG Kanker Researchfonds.



Isolement verkleinen

Kinderen en jongeren zullen onder andere met dit project beter overleven, wat het risico op sociaal en maatschappelijk isolement verkleint. Beter overleven betekent voor hun dat de kans op werk na kanker groter wordt en ze onafhankelijk meedraaien in de maatschappij.



Professor De Bock geeft aan dat ze de studenten dankbaar is voor hun inzet. Met de bijdrage van ISCOMS is inmiddels 20% van het totaal benodigde bedrag voor het project binnen.

