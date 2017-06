CDA Bedum twijfelt of deadline nieuw schadeprotocol gehaald wordt

Het CDA in Bedum vraagt zich af of het nieuwe schadeprotocol echt op 1 juli af zal zijn. Het is ook nog niet duidelijk hoe deze nieuwe schade-afhandeling eruit komt te zien.

Wel is duidelijk wat de twaalf aardbevingsgemeenten, de provincie en de maatschappelijke organisaties belangrijk vinden voor een nieuw schadeprotocol. Hierover is onlangs overeenstemming bereikt. Belangrijke pijlers zijn onder andere een onafhankelijke en menselijke afhandeling van schades.'Geeft de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) hier gehoor aan? En is het schadeprotocol echt op de afgesproken datum klaar', vraagt CDA'er Kristel Rutgers zich af. Ondertussen blijven nieuwe schademeldingen liggen.'Om het vertrouwen te krijgen is het nakomen van afspraken van essentieel belang', stelt Rugers. Het is volgens haar dan ook geen goede zaak dat het nog niet duidelijk is of de einddatum gehaald gaat worden. 'Laat de NCG voor 1 juli duidelijkheid verschaffen'.Ook hoe het proces menselijker gemaakt gaat worden is nog een grote vraag voor de lokale partij. Het CDA hoopt hier snel duidelijkheid over te krijgen en heeft burgemeester Erica van Lente gevraagd dit over te dragen aan de NCG.Burgemeester Erica van Lente denkt dat de datum waarschijnlijk gehaald gaat worden. Ze heeft nog geen andere signalen ontvangen. 'Misschien wordt onder druk alles vloeibaar'.