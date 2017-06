Brandende computer in Academie Minerva: tientallen studenten op straat

(Foto: Martin Nuver / 112 Groningen)

Een brandende computer veroorzaakte donderdagavond zoveel rook in Academie Minerva aan de Praediniussingel in Groningen dat enkele tientallen studenten het gebouw moesten verlaten.

In eerste instantie was onduidelijk waar de rookontwikkeling in de kunstacademie vandaan kwam. De brandweer ging op verkenning uit en vond uiteindelijk de pc.



Het gebouw is inmiddels geventileerd. De meeste studenten waren naar huis gegaan of bleven in de binnenstad hangen. Niemand raakte gewond.

Door: RTV Noord