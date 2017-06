Krijgt Uithuizen een servicepunt van het ziekenhuis?

In navolging van Delfzijl krijgt ook Uithuizen mogelijk een servicepunt voor ziekenhuiszorg. De gemeente Eemsmond voert hierover gesprekken met onder meer zorgverzekeraar Menzis.

Vanwege de sluiting van het Delfzicht ziekenhuis komt in het centrum van Delfzijl een gezondheidscentrum waar specialisten spreekuur kunnen houden. In de havenstad zijn de plannen al vergevorderd en begint de bouw van het centrum dit najaar Wethouder Sandra Herkströter ziet zo'n servicepunt ook wel zitten in Uithuizen, gezien de ontwikkelingen in het gebied. 'Door de vergrijzing wordt reizen voor veel inwoners steeds lastiger. Daarom kun je beter specialisten hier naartoe halen, want daarmee hou je de zorg dichtbij de mensen.'Fractievoorzitter Rein Eisinga van Gemeentebelangen Eemsmond opperde tijdens de gemeenteraadsvergadering donderdag om ook bijvoorbeeld echo's en röntgenfoto's te laten maken op het servicepunt. 'We zitten hier redelijk ver van de stad, daarom is het heel zinvol om dat ook in Uithuizen te kunnen doen.'Volgens Herkströter gaat dat net even te ver. 'Röntgenapparaten zijn behoorlijk kostbaar. Er staat er één in Delfzijl, maar die gaat waarschijnlijk naar het gezondheidscentrum daar. Het is onmogelijk om zulke grote dure apparaten in elke kern te hebben.'De wethouder hoopt dat in de loop van dit jaar meer duidelijk wordt over de mogelijke komst van een servicepunt in Uithuizen. 'De gesprekken zijn gaande. Het hangt er ook van af wie de stenen wil bekostigen', aldus Herkströter.Ook in Warffum zijn plannen voor een punt waar specialisten van het ziekenhuis regelmatig komen. De gemeente Eemsmond hoopt hier later dit jaar meer duidelijkheid over te kunnen geven.