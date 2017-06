'Kabinet moet bijdragen aan verduurzamen woningen'

'We moeten druk uitoefenen op het Rijk om huizen in het aardbevingsgebied te vergroenen. Daardoor geef je het gebied weer perspectief.' Die oproep deed burgemeester Marijke van Beek donderdagavond bij de gemeenteraadsvergadering van Eemsmond.

Volgens Van Beek is inwoners van het bevingsgebied eerst beloofd dat woningen zouden worden versterkt én verduurzaamd. Maar dat laatste lijkt er nu niet meer in te zitten.Vorig jaar zijn de eerste 175 huurwoningen in het aardbevingsgebied versterkt en verduurzaamd. Dat project is veel duurder uitgevallen dan begroot . Er was uitgegaan van honderdduizend euro per woning, maar bij een deel van de gevallen zijn die kosten verdubbeld.Op korte termijn worden nog eens 375 huurwoningen versterkt en verduurzaamd, maar of dat ook met de rest van de huurwoningen in het gebied gaat gebeuren is nog maar zeer de vraag.Daarom wil Van Beek dat het kabinet bijdraagt aan de verduurzaming van huurwoningen in het aardbevingsgebied. 'We staan aan de vooravond van een grote versterkingsopgave. We moeten onze kansen benutten en woningen ook gelijk vergroenen.'Daarnaast houdt de gemeente Eemsmond een vinger in de pap als het gaat om het slopen van woningen met aardbevingsschade. In Oosternieland zijn ruim een jaar geleden twee door de NAM aangekochte huizen tegen de vlakte gegaan, wat zorgde voor onrust in het dorp. Om dat in het vervolg te voorkomen, moet nu eerst een sloopvergunning worden aangevraagd bij de gemeente.'Die vergunning geven we alleen als de eigenaar een acceptabel plan heeft wat er gaat gebeuren met de ontstane lege plek. Daardoor houden we de regie in eigen handen', zegt Van Beek.