Vertraging voor nieuwbouw school in Zuidwolde

De nieuwbouw van de school in Zuidwolde heeft vertraging opgelopen. Dit stond gepland voor na de zomervakantie. Het complex moet onderdak bieden aan basisschool 't Groenland. Deze is ontstaan in 2015 na samenvoeging van de Venhuisschool en De Akker.

De gemeente Bedum laat weten dat de 'bescheiden vertraging' is ontstaan omdat gymnastieklokaal Mauritshal momenteel doorgerekend wordt op aardbevingsbestendigheid. 'We wachten op de rapportage', laat wethouder Menne van Dijk weten.De nieuwe school komt naast de Mauritshal. Daar staat nu het gebouw van de voormalige Venhuisschool. Die wordt gesloopt om plaats te maken voor de nieuwbouw.Het is nog niet duidelijk wat er met het huidige gebouw van 't Groenland gaat gebeuren. Deze staat aan de Schoolstraat in Zuidwolde. 'Misschien krijgt deze een nieuwe invulling of gaat deze gesloopt worden en plaatsmaken voor iets anders', laat Van Dijk weten. Daar wordt in een later stadium over nagedacht.Plaatselijk Belang Zuidwolde wil graag bij die plannen betrokken worden. Ook vinden ze dat inwoners van het dorp beter geinformeerd moeten worden over de gang van zaken rondom de nieuwbouw van de school.Wethouder Menne van Dijk is het niet met die kritiek eens en zegt dat de informatievoorziening goed is. De wethouder hoopt nu eind 2017 dat de nieuwbouw van de school start. 'We hopen dat dit haalbaar is'.