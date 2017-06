Werkloosheid is in onze provincie het hoogst

Groningen kent de hoogste werkloosheid van alle provincies in ons land. Tegenover iedere vacature in onze provincie staan vier werklozen. Landelijk zijn dit 2,7 werklozen per vacature.

In alle provincies daalde in het eerste kwartaal van dit jaar het aantal werklozen per vacature. Dit komt doordat het aantal vacatures toenam en tegelijkertijd het aantal werklozen afnam. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).



Sterke groei vacatures

Onze provincie kent wel een grote groei van het aantal vacatures. Alleen in Zeeland en Flevoland kwamen meer banen beschikbaar. Onderwijs en bouwnijverheid zijn hier de sterkst groeiende sectoren.



In het eerste kwartaal van 2017 was de werkloosheid in Groningen 7,2 procent van de beroepsbevolking. Een jaar eerder was dit nog 8,1 procent. Het landelijk gemiddelde ligt op 5,6 procent.

