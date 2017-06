'Waarom reist VNO-NCW via Schiphol en niet via Eelde?'

Hoe kan je nu roepen dat je Groningen Airport Eelde zo belangrijk vindt voor Noord-Nederland en er dan geen gebruik van maken? Voorzitter Marco de Jong van bedrijvennetwerk GRQ Business snapt er niets van.

De Jong wijst naar een studiereis van leden en bestuurders van werkgeversorganisatie VNO-NCW Noord naar Singapore. Die reis begint niet op Eelde, maar op Schiphol. Dat meldt RTV Drenthe Voorzitter Lambert Zwiers van VNO-NCW Noord roept vaak dat hij Groningen Airport Eelde van groot belang vindt en dat de aandeelhouders er miljoenen in moeten investeren. 'Je draagt de luchthaven een warm hart toe, maar dan moet je dat ook in daden omzetten', zegt De Jong.De aandeelhouders, gemeenten en twee provincies, hebben voor een deel ingestemd met de investering van miljoenen in de luchthaven. Daarmee willen ze de toekomst van Groningen Airport Eelde in ieder geval de komende tien jaar veilig stellen. Daarvoor vragen ze ook de inzet van het bedrijfsleven. VNO-NCW Noord zou dan het goede voorbeeld moeten geven, vindt De Jong.VNO-NCW Noord was niet bereikbaar voor commentaar. 'Maar ik ga het zeker vragen aan voorzitter Zwiers van VNO-NCW Noord', zegt De Jong.