Op een ouwe Fongers moet je het leren..

Museum Station Kropswolde heeft er een nieuwe pronkstuk bij: een fiets van meer dan honderd jaar oud. En dat is niet zomaar eentje, maar een originele Fongers DZ55 met bouwjaar 1912.

De fiets van 105 jaar oud is nog in prachtige staat, schrijft het museum op de website: ', luidt de beroemde reclame van de Groninger rijwielfabriek. Maar deze dame kan na 105 jaar en wat poetswerk zo weer in de folder voor een tweede. Het is tot zover de best geconserveerde fiets in de collectie.'De fiets is via de collectie van de Fongers-fabriek in de jaren '60 bij fietsmuseum Velorama in Nijmegen terechtgekomen. 'Kortom, ze is al jaren niet bereden, dit verklaart ook de nog mooie staat van de fiets. Aan het stuur zit nog een stekkertje met de tekst: komt uit Fongers collectie. Kortom, een mooi stuk Groninger welvaren', schrijft het museum uit Kropswolde.Fongers is een Gronings (brom)fietsen- en motorenmerk. In 1884 maakte smid Albert Fongers uit Warffum de eerste fiets in een smederij in de stad Groningen. Rond 1970 werd de productie gestaakt en is het flink gegroeide bedrijf overgenomen door het Friese Batavus.