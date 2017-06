Pinautomaat sluit uit angst voor plofkraak

Rabobank Noord-Groningen sluit de pinautomaat aan de Kniestraat in Appingedam. De bank wil hiermee een plofkraak voorkomen. Eerder sloot de Rabobank al een pinautomaat in Hoogezand om dezelfde reden.

Deze manier van overvallen neemt de laatste maanden snel toe. 'Sinds vorig jaar wordt de Rabobank in toenemende mate getroffen door plofkraken of pogingen daartoe', aldus Frans Musters, directievoorzitter van Rabobank Noord-Groningen. Er worden vaak zware explosieven gebruikt en die brengen schade toe aan de automaten en omliggende panden.Ook andere banken denken na over sluiting van pinautomaten laat de Rabobank weten.In Appingedam zou de pinautomaat gevaar opleveren voor omwonenden en bewoners van het pand waar de machine gevestigd is. De bank is bang dat bij een eventuele plofkraak het pand zwaar beschadigd zal raken. Het is een tijdelijke maatregelen en de bank bekijkt of de pinautomaat ergens anders kan komen.Er zijn vier andere geldautomaten waar klanten van de Rabobank terecht kunnen in Appingedam. Bij de andere automaten in Noord-Groningen zijn geen maatregelen nodig. Die staan in Ten Boer, Loppersum, Middelstum, Delfzijl, Warffum, Uithuizermeeden, Uithuizen en Bedum.