Rutte komt naar Groningen voor gesprek over bevingsproblemen

Demissionair minister-president Mark Rutte komt op 16 juni naar Groningen om te praten over de aarbevingsproblematiek. Hij gaat onder meer in gesprek met burgemeesters, provinciebestuurders, de Groninger Bodem Beweging en het Groninger Gasberaad.

Het nieuwe schadeprotocol en de versterkingsoperatie zullen belangrijke onderwerpen op de agenda zijn. Ook de rol van de Staat komt aan bod. De hiervoor genoemde partijen pleiten volgens gedeputeerde Eelco Eikenaar voor harde toezeggingen. 'Er is nu een gezamenlijk document waarin staat dat de Staat garant moet staan. Nieuw is dit niet, maar het is goed dat we dit met z'n allen willen.'Verder zal Rutte de petitie 'Laat Groningen niet zakken' van Freek de Jonge in ontvangst nemen. Deze is nu 203.000 keer ondertekend.