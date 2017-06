Ongeluk op de A7 bij Zuidbroek (update)

Op de A7 bij Zuidbroek is vrijdagochtend een ongeluk gebeurd. Daardoor moet het verkeer vanuit Groningen richting Bad Nieuweschans rekening houden met vertraging.

Tussen Sappemeer en Zuidbroek is de rechterrijstrook dicht.De hulpdiensten zijn ter plaatse, onder meer met een traumahelikopter. Over eventuele gewonden is niets bekend.