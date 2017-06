Ongeluk op de A7 bij Zuidbroek: verkeer komt weer op gang

Op de A7 bij Zuidbroek is vrijdagochtend een ongeluk gebeurd. Een personenbus ligt in de berm naast de snelweg. Daardoor moet het verkeer vanuit Groningen richting Bad Nieuweschans rekening houden met vertraging.

De bestuurder is met de traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Over haar verwondingen is niks bekend. Er zaten geen passagiers in de taxibus.Het ongeluk gebeurde rond 9.00 uur vrijdagochtend. Snel daarna werd de rechterrijstrook tussen Sappemeer en Zuidbroek afgesloten. Volgens 112-fotograaf Dennis Venema stond er lang zo'n twee kilometer file.Even na 10.30 uur staat het verkeer nog steeds vast op de A7. De VID meldt dan dat het verkeer binnenkort weer moet gaan rijden, omdat de berging van de personenbus in gang is gezet.Even na elf uur rijdt het verkeer weer op de normale snelheid.