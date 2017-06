FC Groningen stelt Edwin Bolt aan als nieuwe teammanager

(Foto: FC Groningen)

Edwin Bolt is de nieuwe teammanager van FC Groningen. Hij volgt Bas Roorda op, die vanaf volgend seizoen keeperstrainer is. Bolt werkt al sinds 2004 voor de opleiding van de club, onder meer als coördinator van de jeugdopleiding.

Zware job

Bolt heeft zin in zijn nieuwe functie: 'Teammanager zijn van een eerste elftal bij een betaald voetbalclub is een zware en niet eenvoudige job, maar in de opleiding heb ik me de laatste jaren breed kunnen ontwikkelen.'



'Weet wat er wordt verwacht'

Dat hij de club kent, ziet hij als een voordeel: 'Het organiseren en regelen van voetbalzaken rondom een team zijn mij niet onbekend en vind ik een uitdaging. Het is natuurlijk een voordeel dat ik inmiddels al heel wat jaren bij de club rondloop en wel weet wat er ongeveer wordt verwacht. Ik kijk er naar uit.'



De 46-jarige Bolt speelde zelf bij de Groninger amateurclubs VV Eenrum en CVVB.

Door: RTV Noord Correctie melden