Kinderchampagne staat koud bij VV Gorecht

Maar liefst drie meidenteams van VV Gorecht staan in de bekerfinale. Voor het district Noord van de KNVB is het uniek dat drie elftallen van dezelfde club in de eindstrijd staan. De wedstrijden worden zaterdag in Emmen gespeeld.

Donderdag trainde het meisjesteam onder 13 jaar om de puntjes op de i te zetten. Marieke Schmidt is trainster. Voor haar is de dag van de bekerfinale zeer speciaal want ze speelt zelf in het elftal onder 19 dat ook in de finale staat. 'Als ik moet kiezen, dan hou ik de beker het liefst omhoog als speelster. Maar we gaan uiteraard ook voor de winst met onder dertien', zegt Schmidt.Aanvoerster Kim Magnani heeft vertrouwen in een goede afloop. Ze klinkt haast als een profvoetbalster als ze vooruitblikt op de grote dag. 'We hebben serieus getraind, zijn gefocust, maar ook met veel plezier.' Ze heeft ook al een idee hoe het feest eruit gaat zien als de beker gewonnen wordt. 'We gaan het vieren met heel veel partypoppers en kinderchampagne van Jip en Janneke.'De aftrap is zaterdagmorgen om 10.00 uur. De tegenstander is Anjum.