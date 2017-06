Eikenaar: 'We proberen Rutte te doordringen van de grote problemen in Groningen'

'We willen dat het Rijk zegt: Wij dealen wel met de NAM. Daar heeft u voortaan geen last meer van. Bovendien moet er geld beschikbaar komen zodat wij ons werk kunnen doen.' Dat is de inzet van gedeputeerde Eelco Eikenaar tijdens het bezoek van Mark Rutte aan Groningen.

De demissionair minister-president komt vrijdag 16 juni naar onze provincie om met belanghebbenden te praten over de aardbevingsproblematiek. Ook neemt hij de petitie 'Laat Groningen niet zakken' in ontvangst.'We proberen hem te doordringen van de grote problemen in Groningen', zegt Eikenaar. 'Mensen die jarenlang gevechten met de NAM moeten voeren, de gevoelens van onveiligheid en de enorme omvang van de versterkingsoperatie die nog plaats moet vinden. Ik heb in het verleden weleens de indruk gehad dat dat nog niet doorgedrongen was.'Dat Rutte naar Groningen afreist noemt hij 'een goed teken'. 'En ook het moment is goed, midden in de onderhandelingen voor een nieuwe kabinet. Er moet nogal wat gebeuren in Groningen. Daar kan en moet Den Haag een verschil in maken.'Tijdens het bezoek van Rutte komt in elk geval het nieuwe schadeprotocol zonder de NAM aan bod. 'We willen dat het Rijk haar verantwoordelijkheid neemt en dat de versterkingsoperatie veel onafhankelijker plaatsvindt. We moeten Groningen een goede toekomst geven.''Of de Staat te allen tijde financieel garant moet staan? Ja. En we moeten af zijn van discussies tussen de NAM en regionale en lokale overheden. Dat geldt voor de versterkingsoperatie, maar ook zeker voor de schadeafhandeling. Dit moeten we onafhankelijk organiseren met een fonds dat wordt gevuld door de NAM.'Eikenaar verwacht veel van de gesprekken en noemt het positief dat alle neuzen in Groningen dezelfde kant op wijzen. 'Dat is cruciaal. Als we een eenheid vormen, kunnen we wat voor elkaar krijgen. Ik heb dus goede hoop dat dat nu gaat gebeuren.'