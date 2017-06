Lopend Vuur: Ik stuur mijn kind met een gerust hart op schoolreis

De Stichting School & Veiligheid adviseert scholen om een calamiteitenplan te maken bij een meerdaagse schoolreis. Dit adviesorgaan brengt volgende week een handleiding uit hoe scholen zich kunnen voorbereiden op ongelukken en en terreuraanslagen.

De schrik voor aanslagen zit er blijkbaar goed in, na recente aanslagen in Londen en Manchester en het busongeval bij Calais.De stichting laat het aan de scholen over of ze hun reizen wel moeten laten doorgaan. Scholen krijgen wel het advies om de oudersdaar goed bij te betrekken.