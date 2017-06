Kamervragen D66 over RUG-reis naar Yantai

D66 heeft Kamervragen gesteld over het werkbezoek van de Rijksuniversiteit Groningen aan het Chinese Yantai. Kamerlid Paul van Meenen wil van minister Jet Bussemaker opheldering over de samenstelling van de delegatie en 'de naar verluidt hoge kosten van de reis.'

De RUG werkt in Yantai aan een buitenlandse onderwijscampus. Een plan dat door de politiek op de voet gevolgd wordt.´Ik heb hier vanaf het begin heel kritisch naar gekeken en zie de meerwaarde eerlijk gezegd niet´, zegt Van Meenen. ´Ook heb ik een aantal voorwaarden gesteld bij de goedkeuring van de wet die dit mogelijk maakt. Een daarvan is academische vrijheid en het tweede is een stevige rol van de medezeggenschapsraad, namelijk of men al dan niet instemt met dit besluit. In die zin verbaast me de reis van de medezeggenschap naar Yantai.'