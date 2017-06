Heite: 'We laten Rutte voelen wat hier aan de hand is'

Lang gewacht, toch gekregen. Annemarie Heite is blij dat demissionair minister-president Mark Rutte in de formatietijd tijd vrijmaakt om de gaswinningsgevolgen in Groningen te bekijken.

Ik denk dat we Rutte kunnen laten begrijpen en voelen wat hier met de mensen aan de hand is, 24 uur per dag Annemarie Heite - aardbevingsactiviste

'Dit is een gelegenheid die we met beide armen moeten aangrijpen', aldus Heite. Ze is enthousiast over de manier waarop Groningen Rutte eensgezind zal ontvangen volgende week. 'Er lijkt nu echt eenheid te zijn', wijst ze op de rol van het Groninger Gasberaad, de Groninger Bodembeweging en andere organisaties die strijden tegen de gaswinning en de aardbevingsproblematiek.'Je ziet dat ze naar buiten komen met gezamenlijke voorwaarden voor een schadeprotocol. En ik word helemaal blij als ik gedeputeerde Eikenaar hoor zeggen dat het breder moet dan dat. Dat het ook gaat om de gehele problematiek, het versterken, het verduurzamen en het investeren in onze regio. Het is een fantastische kans waarin we onze minister-president mee kunnen nemen.'Aardbevingsslachtoffer en activist Heite nodigde Rutte al voor de verkiezingen uit om de aardbevingsellende in Groningen te bekijken. Dat deed ze naar aanleiding van een misgelopen confrontatie in het actualiteitenprogramma Nieuwsuur, waarin ze tegenover Rutte zou zitten. Nieuwsuur zegde die uitzending af nadat talkshow Pauw en Jinek eerder die week Groningers tegenover de VVD-politicus zette. Daarop stuurde Heite de premier een brief Heite zal nu als een van de partijen aanschuiven bij een diner met verschillende aardbevingsbetrokkenen. Heite: 'En hij gaat ook het gebied in. Ik denk dat we Rutte kunnen laten begrijpen en voelen wat hier met de mensen aan de hand is, 24 uur per dag. Het gaat om de enorme opgave, het schadeprotocol en het versterken, maar ik denk pas dat we dat bij hem tussen de oren kunnen krijgen als hij voelt hoe het hier is. Daar ga ik echt mijn best voor doen. De bal ligt op de stip en het nieuwe kabinet moet hem er echt in schoppen.'