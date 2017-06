Burgemeester Den Oudsten dubt nog over oefenwedstrijd tegen Everton

Burgemeester Peter den Oudsten van Groningen twijfelt nog over het doorgaan van de oefenwedstrijd van FC Groningen, op 22 juli tegen het Engelse Everton.

Donderdagavond schreef hij nog aan de gemeenteraad dat hij de wedstrijd wil verbieden, maar hij bekijkt nu toch of er een vorm te vinden is om de match door te laten gaan.Everton, de Premier Leaugue-club waar Erwin en Ronald Koeman trainer zijn, zou op 22 juli een oefenduel tegen de FC spelen ter voorbereiding op het nieuwe seizoen.Afgelopen week bleek dat er zo'n 800 Engelse supporters op de wedstrijd af zouden komen, veel meer dan de 75 waar op was gerekend. Bovendien waarschuwt de club dat de supporters openbare orde-problemen zullen veroorzaken als ze niet in het stadion worden toegelaten.Den Oudsten vindt dat hij in dat geval te veel politie moet inzetten, onder meer door de inrichting van een fanzone in de binnenstad. Hij is daarbij vooral ongerust over het gedrag van de FC-supporters. Die zullen naar zijn verwachting de confrontatie zoeken met de Everton-aanhangers, zoals eerder gebeurde bij de wedstrijd tegen Olympic Marseille en recentelijk nog tegen de supporters van PSV.Nadat Den Oudsten het besluit had genomen om de wedstrijd te verbieden, werden volgens zijn woordvoerder door de betrokken partijen 'alternatieven aangedragen'. Die moeten het mogelijk maken de wedstrijd toch te spelen. Hoe die alternatieven euit zien is niet bekend. De knoop wordt een dezer dagen doorgehakt.