No Surrender-voorman Kuipers hoort jaar cel eisen voor faillissementsfraude

Henk Kuipers, de baas van motorclub No Surrender, moet wat betreft het Openbaar Ministerie twaalf maanden de cel in voor faillissementsfraude.

De 52-jarige Kuipers stond vrijdag samen met een 43-jarige medeverdachte uit Hoogeveen terecht voor faillissementsfraude. De Hoogevener hoorde voor zijn bijdrage een werkstraf van 150 uur tegen zich eisen.Meerdere bv's van Kuipers ging in de periode van 2008-2012 failliet. De curator kreeg naar eigen zeggen geen volledige inzage in de administratie. Daarnaast zou Kuipers inkomsten hebben verzwegen en ruim drie ton aan uitgaven werd niet onderbouwd. De curator deed aangifte.Kuipers ging in 2007 al persoonlijk failliet, nadat zijn beveiligingsbedrijf op de fles ging. Hij trof een schikking van 150.000 euro. Om dit geld terug te kunnen betalen ging Kuipers werken bij de 43-jarige verdachte. Hij ging moeilijk opvoedbare jongeren 'heropvoeden', zoals Kuipers zelf zei. Hij bekleedde binnen dat bedrijf echter een leidinggevende positie.De persoonsgebonden budgetten (PGB) waarmee de begeleiding van de jongeren werd betaald, werd in de zomer van 2010 door de regering teruggeschroefd. Om toch het hoofd boven water te houden, boodschappen te kunnen doen en medewerkers te betalen, werd contant gepind, zei Kuipers tegen de rechters.Kuipers zei dat hij inderdaad eindverantwoordelijk was binnen dit bedrijf. Hij had niet voldoende expertise in huis en kocht die in. De deskundigen die hij inhuurde hebben hiervan uiteindelijk een rommeltje van gemaakt, zei Kuipers.De officier van justitie verweet de medeverdachte ervan dat die toeliet dat Kuipers beschikte over de bankpasjes van de onderneming. Hiermee werd gepind voor privéboodschappen, getankt en in het buitenland gepind, zei de officier. De 43-jarige Hoogevener heeft volgens de officier een oogje dichtgeknepen en is daardoor ook medeplichtig geworden.'Advocaat Roy van der Wal, die Kuipers bijstond, sprak van een persoonlijk drama. Hij vindt dat zijn cliënt moet worden vrijgesproken.De rechtbank doet over twee weken uitspraak.