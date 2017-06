Vuist tegen vriendin: cel voor Pekelder

Voor de mishandeling van zijn vriendin moet een 47-jarige man uit Oude Pekela twee maanden de cel in, waarvan de helft voorwaardelijk. De man sloeg met zijn vuist zijn vriendin meerdere keren in het gezicht.

Het stel had in november 2015 een woordenwisseling. De vrouw verklaarde dat haar inmiddels ex-vriend met zijn rechtervuist in haar gezicht had geslagen. De man ontkende dit in de rechtszaal. 'Kijk naar mijn arm, mijn rechterarm is helemaal verdoofd. Hier kan ik geen kracht mee zetten.'



Op de koffie

Na de mishandeling kwamen de buren op bezoek, maar de vrouw bleef boven omdat ze ziek zou zijn. Toen de buurvrouw naar het toilet ging, trof ze de vrouw met een gehavend gezicht aan.



De advocaat van de man vindt het opmerkelijk dat het slachtoffer dit niet bij de politie heeft verteld. 'Als je op de wc zit en iemand trekt de deur open, dan onthoud je dit toch? Dat is gênant genoeg.'



De 47-jarige man uit Oude Pekela zegt nooit letsel te hebben gezien bij zijn ex-vriendin. Dit vond de rechter ongeloofwaardig, omdat op foto's te zien is dat de vrouw twee blauwe ogen had.



Proeftijd

Omdat de man tijdens zijn proeftijd de fout in ging, moet hij ook nog een taakstraf van veertig uren uitvoeren. Daarnaast moet hij zijn ex-vriendin een schadevergoeding van 250 euro betalen.

Door: RTV Noord