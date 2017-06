Voedseltuin Tuuntje officieel geopend

(Foto: Jan Been / RTV Noord) (Foto: Jan Been / RTV Noord)

In Opende is vandaag Tuuntje officieel geopend. Tuuntje is de voedseltuin van de gezamenlijke voedselbanken in onze provincie.





Inmiddels zijn de eerste groenten bij de voedselbanken afgeleverd. Bedrijven en andere organisaties kunnen Tuuntje sponsoren door pootgoed beschikbaar te stellen.



