Broers zetten schaatsploeg in de steigers

(Foto: Archief JK Beeld)

De broers Martin en Erwin ten Hove uit Groningen zijn een schaatsploeg begonnen. Het tweetal heeft nog geen sponsors gevonden voor de nieuwe formatie.

De ploeg heeft al wel een aantal schaatsers aangetrokken. Regerend Nederlands kampioene allround Marije Joling is de bekendste. Sprinter Lennart Velema uit Garmerwolde heeft zich ook aangesloten bij de ploeg, net als Mark Nomden uit Groningen.



Dat de broers gaan samenwerken binnen één team is niet verrassend. Het is al langer de ambitie van beide.

Door: Henk Elderman Correctie melden