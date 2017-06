Studieboeken komen tot leven in versterkte boerderij

De versterkingsoperatie in boerderij 't Noorn van Jan en Liefke Munneke uit Krewerd is in volle gang. De oorspronkelijke houten balken staan nog op hun plek, maar hun functie is overgenomen door stalen exemplaren. Een indrukwekkend gezicht.

De oorspronkelijke hoofdconstructie van het pand is gebouwd om het huis bij storm overeind te houden, niet om mee te bewegen met aardbevingen Theo Haamke - Student Aardbeving en Diepe Ondergrond

Twaalf studenten van de opleiding Aardbeving en Diepe Ondergrond van de Hanzehogeschool kregen er vandaag een rondleiding.De boerderij van de familie Munneke was ooit het eerste pand in onze provincie dat in de stutten werd gezet. De bevingsschade was aanzienlijk en onderhandelen met de NAM verliep moeizaam. Na vier jaar zwoegen sprong het licht op groen en kon de versterkingsoperatie beginnen. De Munnekes wonen tijdens de werkzaamheden in Appingedam.Wie de grote schuur nu binnenstapt, raakt al snel onder de indruk van de omvang van deze operatie. Als de studenten worden rondgeleid door experts van Centrum Veilig Wonen is goed te zien hoe het ijzeren ondersteuningsframe in de schuur eruit ziet. Voor student Theo Haamke komen zijn studieboeken dan ook tot leven.'Mijn eerste indruk is dat het goed wordt aangepakt. We hebben er in de opleiding veel theorie over gehad en het is de kunst die in de praktijk te brengen. Vooral omdat de aardbevingen in Groningen anders zijn dan in de rest van de wereld. Ik kom zelf uit het westen van het land en daar hebben we weer andere problemen met scheuren door trillingen.''De oorspronkelijke hoofdconstructie van het pand is gebouwd om het huis bij storm overeind te houden, niet om mee te bewegen met aardbevingen. Door de bevingen krijg je een bepaalde beweging in de kap van het pad. Door een versterking aan te brengen wordt dit tegen gegaan.'Haamke stelt dat een dergelijke operatie erg complex is, maar daardoor ook bijzonder leerzaam.'Ik wil vooral kijken tot hoe ver je moet gaan en wat realistisch is. Je zit natuurlijk ook met de kosten. Maar het belangrijkste is dat het gebouw veilig wordt.'