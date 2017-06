Bedum wil karakteristieke panden beter beschermen

Bedum wil dat karakteristieke panden en objecten betere beschermig krijgen en dat daarvoor regels worden opgesteld.

Sloop of aanpassing van Rijksmonumenten als gevolg van aardbevingsschade zijn aan strenge regels verbonden. De gemeente wil dat dit ook voor karakteristieke panden en objecten gaat gelden.Deze gebouwen verdwijnen nu of worden onherstelbaar aangetast. Het gemeentebestuur vindt dat ongewenst en wil nadere regels vaststellen.Voor een inventarisatie van de panden en objecten wordt een beroep gedaan op de bureaus Bügel|Hajema en Libau. Medewerkers van die bureaus beginnen binnenkort met een eerste inventarisatie in de gemeente. Panden en objecten worden onder meer geselecteerd op de cultuur- en architectuurhistorische waarde, de authenticiteit en de zeldzaamheid.Ook stelt de gemeente een werkgroep samen. Hierin zitten onder andere vertegenwoordigers van de verenigingen van dorpsbelangen en de historische vereniging. De gemeente is daarnaast op zoek naar Bedumers met interesse voor architectuur en lokale historie die in de werkgroep mee willen praten.De inwoners en de gemeenteraad mogen ook nog iets vinden van de inventaris.