Nijland: 'Er is ons alles aan gelegen dat de wedstrijd tegen Everton doorgaat'

Peter den Oudsten twijfelt nog over het doorgaan van de oefenwedstrijd van FC Groningen, op 22 juli tegen het Engelse Everton. Volgens FC-directeur Hans Nijland zou dat 'verschrikkelijk jammer' zijn.

Den Oudsten is bang voor het gedrag van de FC Groningen supporters, gezien eerdere rellen in Stad met supporters van het Franse Marseille. Hij overweegt om de wedstrijd te verbieden, maar gaat kijken om het toch te laten doorgaan.Zoals het nu staat, komen 800 Everton-supporters mee. Dat in tegenstelling tot de eerder gedachte 75. 'Groningen tegen Everton en de Koemannetjes terug in het stadion is fantastisch, en we kijken er met elkaar enorm naar uit. Ik hoop dat het licht uiteindelijk op groen gaat.'Nijland vindt dat hij niet te diep op de zaak moet ingaan, aangezien Den Oudsten de eerste verantwoordelijke is op het gebied van orde en veiligheid. 'Hij heeft met de politie overlegd, maar ook heel goed naar ons geluisterd', zegt Nijland. Hij wil de burgemeester niet in de weg lopen. 'Ik heb zelf vandaag nog contact gehad met Everton en de politie in Liverpool. Die willen ook een mooie voetbalmiddag hebben.'Het is volgens Nijland onzin dat FC Groningen haar eigen supporters niet in de hand zou hebben. 'Dat heb ik ook nog nergens gelezen. Ik denk dat als we terugkijken op de afgelopen jaren, de supporters een compliment verdienen.' Nijland bepleit dat het er meestal gemoedelijk aan toe gaat in en rondom het stadion.Wat zijn dan de mogelijkheden om het door te laten gaan? Nijland: 'We hebben een aantal mogelijkheden overlegd, maar daar wil ik niet over uitwijden.' De wedstrijd in een ander stadion afwerken is volgens hem in ieder geval geen optie. 'Er wordt in het Noordlease Stadion gespeeld, anders niet.''Wij denken dat we het met al onze mensen op een goede manier kunnen organiseren', gaat hij verder. En: 'Er is ons alles aan gelegen dat deze wedstrijd doorgaat, het is een prachtig affiche.'