Duizenden reacties op enquête over afvalinzameling

Op onze enquête over afvalinzameling in gemeenten zijn al duizenden reacties binnen gekomen.

De enquête wordt gehouden in samenwerking met de NOS en andere regionale omroepen.In Nederland hebben gemeenten verschillende manieren om afval op te halen en te scheiden. Soms moeten burgers per kilo of afvalzak betalen, soms moet het afval gebracht worden. In de ene gemeente wordt er elke week gft opgehaald, in de andere gemeente een keer per maand.We hebben inmiddels zwarte, grijze, groene, oranje, gele en blauwe containers. Goede zaak toch, die scheiding aan de bron? Of vind je juist dat het anders moet?Je kan meedoen via deze link: https://nl.surveymonkey.com/r/5KFJHS7