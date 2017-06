VanBeresteyn gaat verbouwen in de bouwvak

(Foto: vanBeresteyn)

De bouwvak? Die gaat niet op voor vanBeresteyn in Veendam. In het cultuur- en congrescentrum is vandaag begonnen met een interne verbouwing.

Tot en met september dit jaar vinden verschillende werkzaamheden plaats. Als eerst staat de verbouwing van de eerste en de tweede verdieping van de Bibliotheek op de rol. In juli wordt een staalconstructie geplaatst voor een zwevend balkon in de foyer.



De verbouwing moet in het eerste weekend van september zijn afgerond, als de Pruiverij/ Oetmaarkt plaatsvindt. Tot die tijd worden er tijdelijke looproutes aangelegd in het gebouw. VanBeresteyn blijft dan ook gewoon open in de zomer.

