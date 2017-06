Noord Vandaag: Rutte kan zijn borst natmaken

Demissionair minister-president Mark Rutte komt volgende week naar Groningen om te praten over de aardbevingsproblematiek. Rutte kan zich opmaken voor emotionele ontmoetingen. Dat - en meer - in Noord Vandaag.

Rutte gaat onder meer in gesprek met burgemeesters, provinciebestuurders, de Groninger Bodem Beweging en het Groninger Gasberaad. In de studio zit aardbevingsslachtoffer en activist Annemarie Heite , met wie hij eerder samen in Nieuwsuur zou zitten. Dat ging niet door. Wat vindt zij ervan, en krijgt ze nu wél tijd om met hem te praten?Het is maar zeer de vraag of de oefenwedstrijd van FC Groningen tegen het Engelse Everton op 22 juli doorgaat. Peter den Oudsten vreest dat de supporters de confrontatie gaan zoeken met de Everton-aanhangers; de club van de gebroeders Koeman. Zoals dat eerder gebeurde bij de wedstrijd tegen Olympic Marseille.Europa verbinden, dat is in deze tijd hard nodig. Althans, dat vindt Groninger muzikant en docent Hendrikjan Vermeulen. Om die uitspraak kracht bij te zetten werkt hij aan een documentaire waarin hij door Europa gaat reizen om jongeren hun eigen oorlogsverhalen te laten vertellen. En hij heeft zelf ook een bijzonder oorlogsverhaal.Met de bouw van nieuwe windmolens en fabrieken rukt de Eemshaven steeds verder op. Inwoners van het naburige dorp Oudeschip voelen zich daardoor steeds meer overschaduwd. Dat gaat zelfs zo ver, dat sommige van hen weg zouden willen uit het dorp Ze eisen een goede opkoopregeling. Zal deze er komen?Ronald ging op bezoek bij Automatiek Speciaal in Winschoten, beter bekend als Patat Haarms, dat vierde vrijdag het 70-jarig bestaan.- De cheerleaders van het Phoenix Flames Danceteam uit Groningen Stad mogen volgend seizoen naar de wereldkampioenschappen in Amerika.- De Hortus in Haren heeft een nieuwe publiekstrekker. De Hondsrug-tuin , in onderhoud vele malen goedkoper dan de kas.- Maar liefst drie meidenteams van voetbalvereniging VV Gorecht uit Haren staan in de bekerfinale. De kinderchampagne staat al klaar.- De korfballers van K.V. Stadskanaal '74 kunnen er wat van. Ze hebben een filmpje online gezet waarin ze 'trickshots' verrichten.- DJ Sir Felix tekende in 2014 een contract bij het platenlabel van Armin van Buuren en scoorde deze week een top 10 hit in Thailand.Bekijk Noord Vandaag hierboven of via Uitzending Gemist