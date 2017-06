Mark-Jan Fledderus hangt zijn schoenen aan de wilgen

Mark-Jan Fledderus in actie voor FC Groningen. (Foto: RTV Noord)

Voormalig FC Groningen-verdediger Mark-Jan Fledderus beëindigt zijn actieve spelerscarrière. De 34-jarige aanvoerder van Heracles tekent bij de Almeslose club voor onbepaalde tijd als assistent van de directie.

Fledderus stond afgelopen seizoen lang aan de kant met een knieblessure, en maakte vorige maand zijn rentree als invaller tegen ADO Den Haag. Een week later tijdens de laatste speelronde, speelde hij tegen Feyenoord de hele wedstrijd. Dat blijken zijn laatste minuten te zijn geweest.



Carrièreverloop

De Coevoordenaar maakte in 2003 zijn debuut in de eredivisie bij SC Heerenveen. Hij speelde daarna voor Telstar, Roda JC en in twee periodes voor Heracles. Tussen 2004 en 2008 was Fledderus actief voor FC Groningen, waarvoor hij 88 duels speelde. Daarin trof hij negen keer doel.



In totaal speelde Fledderus 320 competitiewedstrijden en maakte hij 32 doelpunten.

Door: RTV Noord Correctie melden