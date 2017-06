Ronald bij 70-jarig bestaan van 'Patat Haarms'

(Foto: RTV Noord)

Automatiek Speciaal in Winschoten, beter bekend als Patat Haarms, vierde vrijdag het 70-jarig bestaan.

De snackbar werd in 1947 opgericht door de heren Harms en Nieman. Hun eierballen en patat werden al snel 'wereldberoemd' in Winschoten en verre omgeving.



Ondanks een felle en verwoestende brand in 2003 draait de automatiek nog steeds op volle toeren.



En dat was reden voor een feestje…

Door: RTV Noord Correctie melden