'Keukenhof is een soort Disneypark, dit is dat helemaal niet'

De Hortus in Haren heeft een nieuwe tuin., de Hondsrugtuin. Hij ligt op de plek waar voorheen de tropische kas stond. Het is de Hondsrug, maar dan in het klein.

De Hondsrug is een landschap wat ongeveer 150.000 jaar geleden is ontstaan. Het landschap is 70 kilometer lang en strekt zich uit tussen Emmen en de stad Groningen.Vorig jaar ging de tropische kas tegen de vlakte omdat de technische staat van de kas te slecht was. Herstel zou miljoenen euro's kosten. De tropische kas was 50 jaar lang dé publiekstrekker van de Hortus en dat moet de nieuwe tuin nu ook worden.'Ik ken geen tuin van deze orde', zegt bedrijfsleider Rick Mensink. Nu de tuin klaar is zal er vooral een belangrijke taak zijn weggelegd voor de natuur. Die moet namelijk het werk doen. 'Het is een reis die je maakt de komende jaren. Al die ontwikkelstadia zijn interessant. Zowel voor kenners als niet kenners.'Want verwacht geen kant en klare bloementuin op dit moment. Volgens Jan Maas, architect van de tuin, is het nu aan de natuur om de tuin over te nemen.Dat wil niet zeggen dat er geen planten en bomen zijn geplant. Met zijn bedrijf Boom Landscape heeft Maas de Hondsrug in het klein gemaakt. 'Het bestaat uit drie bodemsoorten dekzandgrond, keileem en beekdalen.'Jan Maas denkt dat vooral liefhebbers van tuinen met wilde beplanting zich aangesproken voelen tot deze tuin. Want het verschil met een bloempark zoals de Keukenhof is groot. ' Dat is een soort Disneypark, deze tuin is dat helemaal niet.'Maas ziet de tuin als een proef voor de natuur. 'Wij hebben dit als vertrekpunt gegeven. de natuur moet nu doen wat wij hopen. Dat is de Hondsrug laten zien. En dat is afwachten'