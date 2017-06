Nederlandse Volks-Unie wil vaker demonstreren in Ter Apel

De extreemrechtse Nederlandse Volks-Unie heeft aangegeven ieder jaar te willen demonstreren in Ter Apel mocht 'de huidige problematiek aanhouden'. Zaterdagmiddag demonstreert een groep van 50 aanhangers van de NVU voor het eerst in het dorp.

Constant Kusters, voorzitter van de Nederlandse Volks-Unie, zegt de afgelopen jaren tientallen keren te zijn gebeld door inwoners van Ter Apel met de vraag of de NVU de vluchtelingenproblematiek aan de kaak wil stellen.Zaterdagmiddag gebeurt dat tussen 14.00 en 16.00 uur voor het eerst. Op hetzelfde moment is er ook een tegendemonstratie van de uiterst linkse Anti Fascistische Actie en het Comité Groningen Tolerant.Er worden ongeveer 150 demonstranten verwacht. Vijftig hiervan zullen demonstreren op het plein aan de Sint Luciastraat namens de NVU. De andere honderd demonstreren namens de linkse partijen, aan De Omloop in Ter Apel.Burgemeester Leontien Kompier van Vlagtwedde heeft aangegeven goed voorbereid te zijn op de demonstraties, maar wilde niet in detail treden over de genomen veiligheidsmaatregelen.