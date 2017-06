Liekoet: Dai Dai Ntab wil goud halen op de Spelen

'Groningen is echt een stad die mij veel heeft gebracht.' Schaatser Dai Dai Ntab verhuisde ruim twee jaar geleden hierheen en sindsdien zit zijn carrière in de lift.

Zo werd hij Nederlands kampioen op de 500m sprint en won hij de wereldbeker in Noorwegen.Hij begon vier jaar geleden pas echt te leven voor de topsport, maar ziet dat zelf niet als een nadeel. En misschien is het zelfs wel een voordeel. 'Ik heb tot m'n achttiende eigenlijk alles gedaan wat een topsporter niet hoort te doen. Ik ben veel op stap geweest en dat heb ik nu een plekje kunnen geven. Nu richt ik me gewoon volledig op het schaatsen.'Over zijn doelen is Dai Dai uitgesproken. 'Uiteindelijk wil ik gewoon de Olympische Spelen winnen, dat is m'n doel.'Bekijk de video hier:In de reportageserie Talent gaat Liekoet in gesprek met talenten uit Groningen.