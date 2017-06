SP stelt kamervragen over gemeentelijke ICT-privatisering

Kritische experts en ICT-medewerkers wijzen op de grote risico's van ICT-privatisering van de Gemeente Groningen. De SP wil nu dat een onafhankelijk bureau advies geeft over de plannen waar een prijskaartje van 66 miljoen aan hangt.

De partij heeft hier vrijdag in de Tweede Kamer vragen over gesteld aan demissionair minister van Buitenlandse Zaken, Bert Koenders.Als het aan de Gemeente Groningen ligt zullen alle algemene diensten worden geprivatiseerd: digitale werkplekken, printer-, telefoon- en netwerkvoorzieningen, applicatiebeheer en hosting. De vragen van de SP gaan onder meer over de wenselijkheid hiervan, aangezien mensen hun baan zullen verliezen.Daarnaast heeft de SP Bert Koenders gevraagd of hij kan garanderen dat de gegevens van de Groningse inwoners veilig zijn, wanneer de ICT-voorzieningen van de gemeente in private handen vallen. Ook maakt de partij zich zorgen over 'waardevolle ICT-kennis' die binnen decentrale overheden verloren zou gaan.