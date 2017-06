Geiten helpen provincie mee bij bestrijding reuzenberenklauw

De provincie Groningen zet een kudde geiten in om de overlast van reuzenberenklauw te bestrijden. De plant kan brandwonden veroorzaken en staat de groei van andere soorten in de weg.

De komende weken helpt een kudde van veertig boergeiten uit Leegkerk de maaiers mee de reuzenberenklauw op veel plekken in onze provincie te verwijderen.De reuzenberenklauw is vooral terug te vinden in parken, tuinen en wegbermen. Als de plant eenmaal op een plek is verschenen verdwijnt deze amper meer, tenzij er intensief wordt gemaaid. Daarnaast bevat de reuzenberenklauw sap, dat - nadat de huid ermee in aanraking is gekomen, in combinatie met zonlicht - ernstige brandwonden kan veroorzaken.De boergeit is een geitenras dat de reuzenberenklauw graag verorbert. Daarom wordt de Leegkerker kudde door de provincie een aantal weken lang geleend. Deze, volgens de gemeente, milieuvriendelijke manier van onderhoud heeft diverse voordelen. Nog afgezien van de besparing op mankracht en manuren.De dieren kunnen komen op plekken waar de maaiers niet goed bij kunnen en krijgen bovendien gevarieerder voedsel. Daarnaast kan de eigenaar in Leegkerk bij de afwezigheid van de kudde zijn weiland maaien en het gras opslaan, zodat het gebruikt kan worden als voedsel voor de geiten in de winter.De bestrijding van de reuzenberenklauw is volgens de gemeente daarmee slim en groen te noemen. 'We zijn als provincie voortdurend op zoek naar innovatieve en duurzame mogelijkheden om de mobiliteit, infrastructuur en het onderhoud ervan slimmer en groener te maken.'