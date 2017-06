Nieuwe kade en 30-km zone aan het Hoendiep

De afgelopen maanden is de kade aan het Hoendiep vernieuwd en werd de weg tussen Hoogkerksterbrug en de U.T. Delfiaweg, ingericht als 30km-zone. De werkzaamheden aan het Hoendiep in Hoogkerk werden vrijdag 9 juni afgerond.

Vanaf november vorig jaar is gewerkt aan een opknapbeurt van de kade aan het Hoendiep. Deze was na enkele decennia toe aan groot onderhoud. Tegelijk met deze werkzaamheden werd het Hoendiep ingericht als 30km-zone.Op het wegdek aan het Hoendiep bestaat de middelste laag van het asfalt uit materiaal dat spoorvorming tegengaat. Hiermee blijft de kwaliteit van het asfalt langer behouden. De bovenlaag van het asfalt is reflecterend, dit levert duurzame winst op omdat er minder felle verlichting nodig is om de straat veilig te verlichten.Deze asfaltsoorten zijn nog niet zo vaak toegepast in de gemeente Groningen, daarom wordt de komende tijd bijgehouden hoe dit materiaal zich in de praktijk houdt. In samenspraak met bewoners kwam er in het gebied de nieuwe afvalsoorten ook nieuw groen, parkeervakken en werden snelheid werende maatregelen toegepast.