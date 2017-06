Logeerwoningen geopend: Middelstum klaar voor versterking

(Foto: RTV Noord / Martin Drent)

Middelstum is sinds vrijdag dertig woningen rijker. Het gaat om zogeheten wisselwoningen, waar mensen tijdelijk wonen als hun huis wordt versterkt. De komende tijd worden vele honderden woningen in het dorp versterkt.

De toekomstige bewoners mochten vrijdagavond even een kijkje nemen. Daar kwamen vele tientallen mensen op af.



Het kon minder

De meesten van hen waren onder de indruk. 'Het kon minder, ik had niet verwacht dat het er zo goed uit zou zien. Wat dat betreft wil ik hier wel een paar weken wonen, of misschien wel langer', zegy Tinie Wendelaar uit Middelstum.



Het gaat om drie verschillende types woningen: gezinswoningen met drie slaapkamers, gelijkvloerse seniorenwoningen en wat kleinere huizen voor alleenstaanden. Allen zijn voorzien van meubels en inrichting. Zelfs een stamper om boerenkool te maken ontbreekt niet.



Schapen

De woningen zijn gebouwd in opdracht van het Centrum Veilig Wonen (CVW). De woningen zijn in drie maanden uit de grond gestampt: 'In maart liepen hier zelfs nog schapen', vertelt directeur Bouwkundig Versterken Jan Emmo Hut. Nu is het weiland omgetoverd tot 'Het Hooyerplein.'



Hoewel de huizen er volgens Hut goed uitzien, is de reden dat mensen er tijdelijk gaan wonen wat minder mooi: 'We realiseren ons dat mensen in een gedwongen situatie zitten. Het is vervelend als je uit je eigen huis moet. Daarom willen we dat alles er keurig uitziet. Wij zorgen voor de verhuizing en regelen alles.'



Wachten op onderzoek

In eerste instantie zijn 375 huurwoningen van woningbouwcorporaties aan de beurt. Wanneer die daadwerkelijk worden versterkt, is echter nog niet bekend. Het CVW wacht nog op resultaten van nader onderzoek. Daarom is het ook nog niet duidelijk wanneer de eerste woningen worden betrokken, tot ergernis van verschillende inwoners van Middelstum:



'Ik weet niet wat er met ons huis moet gebeuren, wanneer we eruit moeten. Ik zou heel graag meer duidelijkheid willen. Niemand weet wanneer hij eruit gaat', zegt een van de bezoekers. 'Maar er is wel één voordeel: je kunt verhuizen in je eigen dorp. Wat wil je nog meer?'



Zeventig wisselwoningen

Middelstum is het eerste dorp waar de woningen komen te staan. Ook in Loppersum en Appingedam komen op korte termijn tijdelijke woningen, waar mensen enkele weken of maanden kunnen wonen als hun huis wordt versterkt. In totaal komen er zeventig van dit soort woningen in onze provincie.



Naar verwachting blijven ze er vijf tot tien jaar staan. Dan worden ze gedemonteerd en mogelijk op andere plekken gebruikt als wisselwoning.

