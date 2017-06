Robben deelt in feestvreugde bij Oranje

Het Nederlands elftal heeft vrijdagavond haar laatste strohalm gepakt en mag nog hopen op kwalificatie voor het WK-Rusland in 2018. Het won dankzij de openingstreffer van Arjen Robber met 5-0 van Luxemburg.

De tegenstander had in Rotterdam weinig in te brengen en zakte voornamelijk terug op eigen helft. Oranje was oppermachtig en leek de kritiek van zich af te spelen.De eerste treffer werd gemaakt in 21e minuut en kwam op naam van Robben. Luxemburg verspeelde de bal in de opbouw aan Wesley Hoedt, die Robben vrij voor het doel zette. De Luxemburgse keeper Ralph Schon was kansloos.De andere doelpuntenmakers voor Oranje waren Wesley Sneijder (min. 34) - vanaf vandaag recordinternational met 131 interlands achter zijn naam -, Geogino Wijnaldum (min. 62), Quincy Promes (min. 70) en Vincent Janssen (min. 84, penalty).Het was de eerste klus van de nieuwe bondscoach Dick Advocaat, die aan zijn dere periode bij Oranje is beginnen. Hij wordt geassisteerd door Ruud Gullit en Fred Grim. Minpunt was de winst van Zweden op Frankrijk, waardoor WK-kwalificatie een lastig verhaal blijftDe Groninger Sergio Padt en de Veendammer Jeroen Zoet, beiden doelman, kwamen vandaag niet in actie.