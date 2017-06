Groninger wint FIFA-toernooi in Noordlease Stadion

De 19-jarige Laurens Mulder uit Groningen heeft vrijdag in het Noordlease Stadion het FIFA17-toernooi gewonnen, georganiseerd door FC Groningen eSporter Absalom Warkor.

Als beloning mag Mulder aankomend seizoen een FIFA-wedstrijd spelen tegen Warkor, voorafgaand aan een wedstrijd van FC Groningen. Waarschijnlijk wordt dat ergens in september of oktober, nadat de nieuwste versie van het spelletje is uitgebracht.Iedereen boven de 12 jaar mocht deelnemen aan het toenooi. Er waren ook spelers vanuit het buitenland op het evenement afgekomen, waaronder uit België. Bijkomend voordeel: er waren ook scouts aanwezig die op zoek zijn naar een trainingsmaatje voor Warkor.Absalom Warkor is de officiële gamer van FC Groningen. Namens de club neemt hij deel aan de populaire FIFA17-competitie. Een voetbalcompetitie op de PlayStation.