Dit weekend geen treinen tussen Groningen en Hoogeveen

Tussen Groningen en Hoogeveen rijden dit weekend geen treinen, vanwege werkzaamheden. Er worden bussen ingezet.

De extra reistijd bedraagt een kwartier tot drie kwartier, zo meldt de NS Het is een vervolg op de werkzaamheden die spoorbeheerder ProRail in april uitvoerde bij station Assen. Dat wordt volledig vernieuwd. Toen was er twee weken lang geen treinverkeer tussen Groningen en Hoogeveen.Station Groningen Europark is wel gewoon per spoor te bereiken, met de trein van en naar de richting Winschoten.