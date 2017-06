Column: Klik en tik

Of het nou dansles is, een kookcursus of een groepsreis, er staan altijd wegen open voor alleenstaande ouderen en andere eenzamen om nieuwe vrienden op te doen. Dus waarom zou je niet meedoen aan een gratis cursus ‘Klik en tik’ in de plaatselijke bieb?

‘Klik en tik’ had heel goed de beginnersles in een breicursus kunnen zijn, of de eerste pas van de quick step, maar de deelnemers leren er in werkelijkheid een beetje met een computer om te gaan. Een stichting, die zichzelf natuurlijk ook niet overbodig wil maken, heeft onlangs bezorgd vastgesteld dat één op de vijf Nederlanders digibeet is. Een digibeet klinkt als een suikerlijder maar het is iemand die zo slecht met een computer kan omgaan dat de gemeente, mijnoverheid.nl en de belastingdienst er grijze haren van krijgen. Elektronische post blijft onbeantwoord, formulieren komen niet terug en speciaal voor de digibeten moeten er nog peperdure papieren acceptgiro’s worden verstuurd. Elke ketting is zo sterk als zijn zwakste schakel en de karavaan zo snel als de langzaamste kameel. Die moet daarom een stimulerend tikje krijgen.



Het is dus vooral in het belang van de overheid dat onze digibeten leren klikken en tikken, maar zelf hebben de cursisten er ook baat bij om een beetje te kunnen surfen op het world wide web. Je kunt lekker mailen met de kleinkinderen, zodat die ook niet meer op bezoek hoeven te komen, online je tupperware bestellen en via internet betalen. Wel even zorgen dat je je wachtwoord niet prijsgeeft, maar dat komt vast aan de orde in de vervolgcursus ‘Hacken en fishen’.



Volgens een deskundige is het een vergissing van ouderen dat ze ‘computeren als iets sociaals zien, wat ze met hun kleinkinderen kunnen doen, terwijl je dat toch echt in je eentje doet’. Met die ontluisterende constatering lok je geen eenzame ouderen naar de cursus en gelukkig is het ook niet waar. In de bieb van Uithuizen kan het best intiem worden, als iemand half over je heen hangt en jouw muishand bestuurt. Een vonk is dan gauw overgesprongen. Klikken en tikken als middel tegen de eenzaamheid.



Voor PostNL is het een beetje sneu dat deze ouderen uitgerekend nu overstappen op elektronisch sociaal verkeer. Het postbedrijf heeft namelijk net allemaal brievenbussen in het buitengebied teruggeplaatst opdat plattelanders altijd binnen een straal van 2,5 kilometer hun ouderwetse post kunnen versturen. Niet uit vrije wil overigens, maar op orders van de consumentenbescherming. Wat PostNL betreft waren al die frustrerend lege bussen, met hooguit acht acceptgiro’s en drie beterschapskaartjes per dag, allang weggehaald. En nu moeten ze weer een fijnmazig netwerk van brievenbussen optuigen dat door dat klikken en tikken helemaal niet meer nodig is.



Er gaat ook nog eens een slecht signaal uit van al die brievenbussen om de hoek. Die hebben tenslotte een aanzuigende werking op papieren post. Straks vallen de ouderen, hun cursus ‘Klik en tik’ ten spijt, weer terug in hun oude gewoonte om overheidspost schriftelijk af te doen. Schrijven en posten is nu eenmaal leuker dan klikken en tikken. En bovendien, digibeet als ze mogen zijn, ouderen hebben allemaal een e-bike waarmee ze, met veertig kilometer per uur, hun kaartjes naar de kleinkinderen kunnen posten. En dat is sneller dan het plaatselijke internet.



Willem van Reijendam

