Ontwikkelaars Boogplein trekken zich terug na afzegging Jumbo

Projectontwikkelaars Dimitri Sennema en Suzan Wierenga zetten een punt achter de verdere ontwikkeling van het Boogplein in Winsum. Reden is het besluit van supermarktketen Jumbo er geen filiaal te openen. Eerder haakten al een aantal andere kandidaten af.

De gemeente Winsum is al ruim tien jaar bezig met het ontwikkelen van plannen voor het Boogplein. Er lag wel een getekende intentieverklaring met een franchisenemer van Jumbo, maar uiteindelijk besloot de supermarkt de definitieve stap niet te zetten.'We hebben alle mogelijke supermarkten en alle andere landelijke ketens benaderd en gesproken. Wij geloven niet in een kleinere commerciële invulling van het Boogplein. Daarmee stopt onze ontwikkeling en stappen wij uit de stuurgroep centrumontwikkeling Winsum', melden Sennema en Wierenga in een verklaring.Wat de volgende stap in de ontwikkeling van het Boogplein is, wordt binnenkort besproken in de stuurgroep centrumontwikkeling Winsum.