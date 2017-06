Dementerende ouderen zijn weer terug op de 'camping', net als vroeger

Even is het weer net als vroeger. 44 dementerende ouderen kamperen zaterdag in de binnentuin van woonzorgcentrum De Burcht in Hoogezand. 'Deze mensen kunnen niet meer op vakantie, maar we willen ze toch het vakantiegevoel geven.'

'Het idee is dat ze het herbeleven en de oude verhalen van vroeger weer terughalen', vertelt organisator Ina Buurke. 'Waar ze geweest zijn, wat ze gedaan hebben. Je krijgt de gekste verhalen te horen van de mensen., is zo'n verhaal dat de vorige keer verteld werd.'Het is dit jaar de tweede keer dat de 'camping' bij De Burcht open is.De kampeerders treffen het met het weer. 'We hebben af en toe even een schietgebedje naar boven gestuurd', lacht Klasina Popma. Ze is een van de 'campinggasten'. Net als vroeger. 'We zijn echte kampeerders. Zo gauw het mooi weer was, gingen we naar Appelscha. Dat was altijd hartstikke mooi.'Ook bij Henk Folkersma komen de herinneringen naar boven. 'We gingen vroeger altijd overal heen met de boot.' Al duurt het nu even, voordat hij zich realiseert dat hij op een 'camping' staat. 'Kamperen? Daar weet ik niks van.'Bekijk een impressie van de tijdelijke camping: