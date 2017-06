Gemeente Winsum geeft ontwikkeling Boogplein niet op: 'Niets doen is geen optie'

De gemeente Winsum blijft geloven in de ontwikkeling van het Boogplein in het centrum van het dorp. Ook na het afhaken van supermarkt Jumbo. 'Niets doen is geen optie', zegt wethouder Harmannus Blok (ChristenUnie).

Nadat Jumbo besloot zich niet te vestigen op het nu nog braakliggende terrein, zetten ontwikkelaars Dimitri Sennema en Suzan Wierenga een punt achter de plannen.'Erg teleurstellend. Maar het heeft zeker niet aan de projectontwikkelaars gelegen. Het is een complex verhaal', stelt Blok. 'Uiteindelijk is het een kale rekensom: is er genoeg omzet te behalen? Keer op keer is gebleken dat daar de crux zit.'Het idee was om een grote publiekstrekker naar het Boogplein te halen en op die manier andere winkeliers over de streep te trekken er ook een zaak te openen. 'We gaan nu op een ander spoor verder. Hoe precies, dat moeten we nog bekijken.'Blok wil 'zo snel mogelijk' verder met de ontwikkeling van het Boogplein. 'We zullen dat met elkaar moeten doen. Je hebt investeerders nodig die willen bouwen, winkeliers die zich er willen vestigen, de gemeente die de randvoorwaarden schept. Dat moet bij elkaar komen. We waren hoopvol, maar het is helaas weer niet gelukt. Wij gaan volle vaart verder.'